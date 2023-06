Prof assente si difende: "Ricostruirò la verità, ma ora sono al mare"

Destituita per essere stata assente da scuola 20 anni su 24 anni di servizio: protagonista della vicenda Cinzia Paolina De Lio, professoressa di storia e filosofia

Di: Arianna Zedda, foto Today

Destituita dal Ministero dell'Università e della ricerca per essere stata assente da scuola 20 anni su 24 anni di servizio : protagonista della vicenda Cinzia Paolina De Lio, professoressa di storia e filosofia alla scuola secondaria di Chioggia , 56enne.

De Lio, che aveva lavorato consecutivamente per soli 4 mesi , ora si difende e lo fa parlando a Repubblica.

" Scusate ma ora sono al mare ", ha dichiarato, per poi aggiungere: " Ricostruirò la verità dei fatti di questa vicenda assolutamente unica e surreale ".

Cinzia Paolina è anche giornalista pubblicista e per questo motivo ha detto di voler " Gestire personalmente l'aspetto mediatico della vicenda. Non rispondere a domandine di giornalisti buttate qua e là che non renderebbero giustizia all'affermazione della verità in merito alla mia vicenda, unica in senso assoluto. Sono disponibile, ovviamente, a trasmettere ai colleghi che me lo chiederanno atti e documenti utili ".