Saranno 13,9 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza per il ponte dell’8 dicembre, anticipando le festività natalizie, con un giro d’affari stimato di 8,8 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine realizzata per Federalberghi da Tecnè.

La maggior parte dei viaggiatori (6,5 milioni di persone) partirà nella giornata del 5 dicembre, mentre 4,9 milioni si muoveranno sabato 6 dicembre. La scelta sarà prevalentemente nazionale, con preferenza per località d’arte e destinazioni caratterizzate da bellezze naturali. Come luogo ideale per il soggiorno, la maggioranza degli italiani opterà per alberghi e villaggi turistici, con una permanenza media di 4,2 giorni.

“Il Ponte dell’Immacolata 2025 sarà una vera festa per il turismo italiano: rispetto al 2023, gli italiani che scelgono di spostarsi crescono del +4,5% e il giro d’affari è in aumento addirittura del 97%. Questi numeri straordinari parlano di una voglia ritrovata di esplorare la nostra Nazione e di celebrarne le tradizioni, ma sono anche il risultato concreto dell’impegno del Governo e del ministero del Turismo, che hanno puntato sulla valorizzazione del settore e sostenuto imprese, operatori, professionisti e famiglie che lavorano ogni giorno per rendere l’esperienza di viaggio in Italia speciale, unica e indimenticabile”, ha commentato la ministra del Turismo Daniela Santanchè.