“Un enorme in bocca al lupo ai nostri nuovi sindaci di Quarto, Porto Torres, Venaria Gela e Augusta. Da domani vi aspetta una grande ma meravigliosa sfida”, scrive su Facebook il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ai neosindaci grillini e aggiunge: “Rappresentare la vostra città e i vostri cittadini. Nel fare il loro bene vi capiterà di prendere decisioni difficili, a volte impopolari, a volte non sarete capiti, oppure dovrete agire senza guardarvi attorno. Ma sempre e solo con onestà intellettuale e interiore. Può essere il lavoro più bello o un peso difficile.

Dipenderà da voi, dalla vostra squadra e dalle persone che lavoreranno con voi. Ognuno con il proprio ruolo. Ma quando avrete bisogno, noi che ci siamo già passati, saremo qui per voi. Per trasmettervi un po' di sicurezza, anche solamente per un sostegno o per un consiglio tecnico. Facciamo rete e supereremo tutto insieme”.

Foto copertina tratta dal profilo Facebook di Federico Pizzarotti