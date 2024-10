Se fino a qualche tempo fa avere un POS nella propria attività commerciale rappresentava un plus, che consentiva ai commercianti di offrire ai clienti una più ampia scelta nella modalità di pagamento, adesso è un obbligo. L’aumento delle esigenze, lato merchant e lato client, ha fatto sì che la gamma di prodotti a disposizione per soddisfare le diverse esigenze di pagamento aumentasse nel giro di pochissimo tempo.

Ecco così che dal classico POS fisso, che tutti conosciamo, presente nella maggior parte delle attività commerciali, sono nate nuove varianti con caratteristiche diverse e più specifiche per rispondere alle esigenze che nel tempo si sono venute a creare. Stiamo parlando, ad esempio, del POS portatile senza fili.

Conosciuto anche come POS Cordless, si tratta di un dispositivo che si compone, proprio come il telefono omonimo, di due parti: una fissa che rimane attaccata alla corrente elettrica e alla rete telefonica/internet, e il POS vero e proprio che, in quanto, wireless permette di essere spostato per eseguire le transazioni in un raggio che supera la lunghezza del normale cavo.

Una volta che il POS viene ricollocato sulla sua base le batterie vengono automaticamente ricaricate, rendendolo poi nuovamente disponibile per l’utilizzo senza fili. È quindi buona norma, proprio come per i telefoni, riporre l’apparecchio sulla sua base al termine del suo utilizzo, così da averlo sempre carico e disponibile.

All’interno della famiglia di POS senza fili troviamo diverse categorie che si differenziano per le funzionalità: alcuni modelli restano fedeli ai dispositivi fissi che siamo abituati a vedere nelle attività commerciali, altri sono i cosiddetti “Smart POS”, apparecchi intelligenti e particolarmente evoluti che, dotati di display touch screen, hardware e software, sarebbe inopportuno definire solo sistemi di accettazione di pagamento. Si tratta più che altro di moderni tablet in grado di adempiere a numerose funzioni offrendo servizi specifici per ogni attività merceologica

È evidente, da questa prima descrizione, che il POS portatile senza fili, o cordless, ben si adatta a realtà, come quelle ristoratrici o i bar, in cui i clienti al tavolo desiderano pagare con carta e si ha quindi necessità di raggiungerli con il POS per non fare coda alle casse e offrire un servizio migliore al cliente.

Sempre più sofisticati nella tecnologia, questa tipologia di apparecchi permette di accettare pagamenti con tutte le tipologie di carte inclusi i circuiti internazionali, PagoBancomat e tramite smartphone e wearable sempre più diffusi specie tra le nuove generazioni.

Per accertarsi di scegliere il prodotto migliore bisognerà sicuramente verificare che il prodotto verso cui si è orientati disponga di alcune caratteristiche: i migliori sul mercato oggi sono in grado di offrire batteria ad altre prestazioni, stampante integrata, connettività tramite cavo ethernet e bluetooth per una mobilità fino anche a 10 metri che consente, per l’appunto, di muoversi liberamente all’interno della propria attività commerciale offrendo la stessa qualità di servizio che il cliente è abituato a trovare in cassa.