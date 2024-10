Le fiamme si sono sviluppate a prua e stavano coinvolgendo vari camion. La nave ha fatto indietro tutta e i pompieri hanno fatto sbarcare i veicoli a bordo. Diverse squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di San Benigno intorno alle due della notte appena trascorsa sono intervenuti alla vicina calata Chiapella, in porto (di fronte al terminal) per la fuoriuscita di fumo dalla stiva di una nave traghetto.

La nave, la Athara Tirrenia, aveva da poco mollato gli ormeggi diretta a Porto Torres, in Sardegna, trasportando soprattutto mezzi pesanti, ma è rientrata in porto a causa del fumo che si è improvvisamente sviluppato.

I vigili del fuoco hanno individuato le cause del rogo in un semi-rimorchio che si trovava a prua, quindi nella parte più distante da raggiungere. Il camion aveva preso fuoco e le fiamme stavano coinvolgendo altri sei mezzi pesanti. Il sistema antincendio della nave ha permesso fortunatamente di contenere le fiamme. Per completare lo spegnimento si è optato necessariamente per sbarcare tutti i veicoli a bordo. Non ci sono stati feriti.

(Fonte Genova24.it)