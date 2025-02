Filippo Tajani, figlio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha accusato un malore in campo mentre stava giocando una partita con la sua squadra, il Ferentino.

Il 31enne si è accasciato sul terreno dopo uno scontro con un altro giocatore. In un primo momento è rimasto a terra senza conoscenza e per questo è stato fatto intervenire subito un elicottero del 118. Poi, dopo aver ripreso conoscenza, è stato elitrasportato al Gemelli di Roma per accertamenti.

È stato proprio il padre, Antonio Tajani, a rassicurare sulle sue condizioni di salute con un post sui social. “Filippo è fuori pericolo ricoverato al Gemelli. Grazie a tutti per esserci stati vicini in un momento di grande paura. Grazie a chi lo ha soccorso ed al Ferentino Calcio la cui maglia indossa con amore e orgoglio" ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri.