Campane a morto della Basilica di San Pietro a pochi istanti dall'inzio del rito funebre sul sagrato, con il fretro del defunto pontefice ancora all'interno della basilica.

Poi, un minuto di silenzio in una piazza gremita anticipa i funerali di Papa Francesco. Nel frattempo, gli schermi tv inquadrano l’arrivo del presidente Usa Donald Trump e di quello ucraino Volodymyr Zelensky: i due hanno avuto un brevissimo incontro prima di giungere sul sagrato e ne avrebbero concordato un altro dopo i funerali. Il tycoon ha avuto un incontro, con stretta di mano, anche con Ursula von der Leyen.

Chiuso l'accesso a piazza San Pietro per i funerali: è stata infatti raggiunta la capienza massima di 50mila persone. Più di centomila le persone in via della Conciliazione. A presiedere la cerimonia è il decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re.

Sul sagrato di Piazza San Pietro è giunto anche il Principe William di Inghilterra, oltre al primo ministro britannico Keir Starmer. E poi ancora Emmanuel Macron, Joe Biden, Javier Milei e Antonio Gutierres. Almeno 160 le delegazioni di capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo per l’occasione (chi saranno i potenti in prima fila?).

Il feretro di Papa Francesco, portato a spalla da 14 sediari, viene trasportato sul sagrato e posato in terra, sopra un Vangelo aperto.