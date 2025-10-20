

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Un "rapporto tossico" fatto di minacce e aggressioni. E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che delineano il contesto in cui è avvenuto il femminicidio di Pamela Genini, uccisa la sera del 14 ottobre scorso con oltre trenta coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin.

In una stanzetta al quarto piano del Palazzo di giustizia a Milano, poliziotti della Questura e magistrati (le pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo) stanno ascoltando i testimoni che confermano il racconto già messo a verbale dall'amico Francesco Dolci dove si parla di aggressioni violente e minacce con tanto di pistola puntata al ventre della ventinovenne. Tra le persone che verranno ascoltate oggi anche l'ex moglie dell'uomo in carcere per omicidio pluriaggravato.

