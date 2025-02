Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, un uomo di 48 anni originario di El Salvador, rimarrà in custodia in attesa del processo per l'omicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla.

Il corpo della vittima, una baby-sitter sua compagna, è stato trovato in un borsone abbandonato tra Inzago e Cassano d'Adda, nella provincia di Milano, dove le ricerche continuano sotto la supervisione dei carabinieri.

La decisione è stata presa dalla giudice Anna Calabi del tribunale di Milano, che ha convalidato il fermo e ha accettato la richiesta della Procura di Milano di mantenere il sospetto in detenzione preventiva in quanto esiste il rischio di fuga e di alterazione delle prove, ma non di commissione di ulteriori reati.