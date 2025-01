Il fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, è ricoverato da oggi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Secondo quanto si apprende le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Toscani, che risiede nella vicina Casale Marittimo (Pisa), è stato ricoverato stamattina per l'aggravamento delle sue condizioni di salute a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile, l'amiloidosi, che era stata resa pubblica dallo stesso fotografo nell'agosto scorso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere”, erano state le sue parole il 28 agosto dopo aver perso 40 chili in un anno. Ma, aveva aggiunto, “non ho paura di morire. Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero”.

Le amiloidosi sono un gruppo di malattie rare causate dall’accumulo di proteine, prodotte dal nostro organismo, che si depositano negli organi vitali sotto forma di piccole fibre e li danneggiano. Si stima che ogni anno in Italia circa 800 persone si ammalino di amiloidosi sistemica. I sintomi variano a seconda degli organi colpiti: tra questi possono esserci la perdita di peso involontaria, problemi cardiaci, difficoltà gastrointestinali o problemi renali.