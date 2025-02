È stato indetto il concorso per l'ammissione di 1.198 allievi marescialli al 97° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l'anno accademico 2025/2026. I posti disponibili sono ripartiti tra il contingente ordinario (1.108 posti) e il contingente di mare (90 posti), con riserve per particolari categorie, come i familiari di personale deceduto in servizio.

Possono partecipare i cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni, che devono presentare domanda esclusivamente online entro le 12:00 del 26 marzo 2025, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

La domanda va compilata sulla piattaforma ufficiale https://concorsi.gdf.gov.it. Maggiori dettagli sono disponibili sul portale o sull'App "GdF Concorsi".