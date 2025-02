Papa Francesco è affetto dalla bronchite e pertanto “al fine di continuare la sua attività, nei giorni venerdì 7 e sabato 8 febbraio, le udienze si svolgeranno a Casa Santa Marta”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Anche stamani il Pontefice ha tenuto le udienze a Santa Marta e non nel Palazzo Apostolico vaticano, ricevendo prima i giovani sacerdoti e monaci delle Chiese autocefale orientali, in visita di studio a Roma, e poi ostetriche, ginecologi e personale sanitario di provincia della Calabria.

Mercoledì scorso, all'udienza generale nell'Aula Paolo VI, il Pontefice non aveva letto la catechesi. “Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. Per questo ho chiesto a un mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me”, aveva detto in quella occasione Papa Francesco, affidando poi la lettura a padre Pierluigi Giroli, officiale della Segreteria di Stato.