Quaranta terribili minuti di panico quelli che ha dovuto trascorrere un papà dopo la fine delle lezioni in una scuola elementare di Udine. Una notizia, fortunatamente a lieto fine, riportata da Il Messaggero.

L'uomo non riusciva a trovare il figlioletto e, disperato, ha chiesto aiuto e cercato il bambino ovunque senza trovarlo. Mai avrebbe immaginato che il piccolo era andato via con la nonna di un suo compagno che ha scambiato erroneamente i due bambini.

La signora aveva portato via da scuola quello che credeva essere suo nipote, accompagnandolo in tutta tranquillità agli allenamenti di calcio, come previsto durante la giornata. Proprio l'allenatore si è accorto dell'errore, "Signora, ma questo bimbo chi è?", ha chiesto, così la donna si è resa conto dell'errore e ha riportato il bimbo a scuola, dove ha trovato il papà in preda all'ansia.

"Scusate, mi hanno ingannato il cappuccio e la sciarpa", ha spiegato la nonna.