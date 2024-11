La sala addobbata, con i palloncini, tantissimi giochi e una grande tavolo apparecchiato con cibo e bevande a volontà, è rimasta purtroppo vuota. Alla festa per i 5 anni di una bimba che vive in provincia di Arezzo non si è infatti presentato nessuno dei 35 piccoli invitati.

La mamma, attraverso un post sui social accompagnato dalla foto della sala desolata, ha sfogato la sua frustrazione, “Un po' di tempo fa leggevo tanti pareri sulla storia del bimbo che non era stato invitato a una festa. Beh, mia figlia di inviti ne ha dati 35", ha spiegato.

La donna specifica che dieci bambini non hanno potuto partecipare e lo hanno comunicato prontamente ai genitori. "Ma cosa dire degli altri 25?", si domanda ancora la mamma della festeggiata. Il suo sfogo su Facebook è diventato virale, ricevendo tantissime condivisioni e commenti di sostegno e vicinanza.

"Ieri non hai pianto, sei rimasta con il sorriso sulle labbra e un occhio alla porta nella speranza che qualcuno arrivasse. Ho confermato che sei una piccola, grande, forte e coraggiosa donna", ha scritto la mamma rivolgendosi alla sua bambina. La madre ha espresso gratitudine ai responsabili dell'area giochi noleggiata per aver reso divertente il giorno nonostante fosse sola. Il post si conclude con un tono amaro: "Non auguro a nessuno di trovarsi nella tua stessa situazione, è vergognoso e umiliante".