In provincia di Lecce, a Parabita, una violenta rissa è scoppiata tra due cognati di 54 anni, poco dopo la morte della suocera, riguardo alla responsabilità di pagare i funerali della donna.

Armati di bastone e coltello, i due uomini si sono affrontati in strada, fino all'intervento dei carabinieri che hanno sedato la situazione. Entrambi sono stati denunciati per porto abusivo d'armi, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno e da TgCom 24.

L'episodio si è verificato il venerdì, secondo quanto riportato per motivazioni che vanno oltre le spese funerarie, coinvolgendo rancori legati all'eredità di famiglia. Le urla, le minacce e gli insulti hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno chiamato i carabinieri, evitando così una tragedia imminente.