E' di due giovani feriti, un'auto danneggiata e quattro persone denunciate il triste bilancio della rissa scoppiata nella mattinata di ieri, 4 agosto, in piazza Giotto a Decimomannu.

Denunciati un 25enne, un 33enne, un 22enne e un 20enne, questi ultimi due sono stati anche medicati per escoriazioni e piccole ferite da arma da taglio.

Il centralino del 112 ha ricevuto all'alba una telefonata che segnalava come una ventina di persone stessero danneggiando una Bmw parcheggiata in piazza a Decimomannu. I militari intervenuti sul posto hanno identificato i quattro, tra i quali il proprietario dell'auto, mentre diverse altre persone sono riuscite a scappare.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso come i quattro fossero rimasti coinvolti insieme agli altri fuggiti in una discussione degenerata in una violenta rissa nel corso della quale sarebbero saltati fuori anche alcuni coltelli. Il personale del 118 ha medicato i due giovani rimasti leggermente feriti. Le indagini proseguono per identificare le altre persone coinvolte.