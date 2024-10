Si sarebbe rifiutata di pulire e di fare le faccende di casa, il marito la denuncia.

E’ successo a Sonnino, un piccolo paese in provincia di Latina, dove il coniuge in questione, di 47 anni, ha deciso di sporgere denuncia contro la moglie 40enne per le mancate pulizie di casa e maltrattamento in famiglia.

Ma non finisce qua, perché l’uomo avrebbe confessato al pm che la moglie, oltre che negargli l’accesso alla camera da letto, lo avrebbe insultato e molestato pesantemente in casa, lasciandolo più volte senza cena.

Il processo è previsto per il 12 ottobre, e la donna ora rischia dai 2 ai 6 anni di carcere.