Una neonata è stata trovata senza vita nel bagno di un appartamento a Piove di Sacco, in provincia di Padova, e si ipotizza che la causa della sua morte possa essere l'annegamento.

La madre, una 29enne che ha partorito la bambina nel retrobottega di un locale notturno dove risiedeva, è accusata dalla Procura di Padova di aver causato l'annegamento scaricando l'acqua del wc dopo il parto.

Attualmente la donna si trova in stato di fermo in ospedale, con l'accusa di omicidio aggravato, in attesa dell’interrogatorio di garanzia del gip.