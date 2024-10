Orrore a Piove di Sacco, dove una neonata è stata trovata morta in uno stabile che ospita un locale notturno in cui lavorano e dormono delle ragazze. L’allarme sarebbe stato dato da un vicino di casa.

Secondo gli investigatori, al lavoro sul drammatico caso, si tratterebbe di infanticidio, in quanto la piccola sarebbe deceduta “per cause non naturali”.

Ad chiamare questa mattina il 118 la madre della bambina, una 29enne italiana, al momento non in stato di fermo; la donna ha chiamato i sanitari dopo aver partorito sua figlia in casa.

Tanti i punti oscuri sulla vicenda: al momento si sta cercando di chiarire se anche lei vivesse nel locale in cui è stata trovata la bambina.