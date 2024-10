Nessuna condanna per la morte di Giovanna, la bimba di 10 anni morta durante un intervento chirurgico per un problema al timpano.

I due anestesisti, condannati in primo grado per omicidio colposo a scontare 2 anni, non verranno puniti in quanto il reato è caduto in prescrizione, anche se il legale che assiste la famiglia della piccola, ha affermato che “è stata riconosciuta la responsabilità penale dei due”.

I fatti risalgono al 29 marzo 2014, quando la bimba è stata sottoposta all’intervento. La piccola, come spiegato dal giudice, soffriva di otite da tempo e le era stata diagnosticata la perforazione della membrana timpanica, a seguito di cui le era stata prescritta una terapia di antibiotici e cortisone.

Dimenticanze, negligenze, una mancata ventilazione corretta da parte della macchina che il sostituto del medico che “era al telefono” non sapeva usare. La piccola è morta per soffocamento.

La condanna dei due venne subordinata al pagamento di 550mila euro in favore dei familiari. Durante l’udienza dell’aprile 2023 il sostituto procuratore generale chiese di dichiarare la prescrizione. Troppi anni sono passati e nessuno pagherà per la morte di Giovanna.