E' morto oggi, colto da infarto, l'ex boss dei casalesi e pentito di Camorra Carmine Schiavone, ricoverato da qualche giorno all'Ospedale di Viterbo dopo che era caduto da un tetto sul quale stava eseguendo dei lavori.

Collaboratore di giustizia dal 1993, nel 1997 svelò i traffici legati allo smaltimento illecito e sotterramento di rifiuti in quei territori della Campania che vanno da Castel Volturno a Casapesenna passando per Casal di Principe. "In quelle terre" diceva Schiavone "entro vent'anni moriranno tutti".

Le sue dichiarazioni resero possibile un maxi blitz che portò all'arresto di 136 persone e, infine, al processo 'Spartacus'.