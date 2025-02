Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Sottomarina di Chioggia, dove un giovane operaio di appena 21 anni è morto all'interno di un cantiere edile in via Marco Polo.

Le circostanze precise dell'accaduto, come riporta Venezia Today, sono ancora oggetto di indagine, ma pare che l'operaio sia stato colpito da un pannello di ferro durante le operazioni sul posto di lavoro, perdendo la vita sul colpo. Il pronto intervento del personale del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, unitamente all'arrivo dell'elisoccorso, purtroppo non è riuscito a salvare il giovane, residente nel Vicentino.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per garantire la sicurezza del cantiere edile, mentre gli esperti dello Spisal, il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Ulss 3, si sono recati sul luogo per indagare sull'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Come consuetudine in situazioni simili, verrà avviata un'indagine giudiziaria per fare chiarezza sulla vicenda.