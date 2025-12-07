È purtroppo deceduta la donna di 49 anni trovata lo scorso giovedì senza sensi nel cortile della sua casa a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, in una pozza di sangue. A riportalo è Tg Com 24.

Dopo essere stata ricoverata in Rianimazione all'ospedale San Bortolo e aver subito la dichiarazione di morte cerebrale, il quotidiano informa che è stata confermata la sua morte dopo l'osservazione clinica prevista di sei ore.

La Procura di Vicenza ha ordinato un'autopsia per determinare come sia stata causata la profonda ferita alla testa della vittima. Al momento, non ci sono sospetti specifici e nessuno è stato formalmente indagato. La Mobile di Vicenza sta continuando le indagini, ascoltando testimoni come i soccorritori, il compagno e il figlio della donna.