Ha aggredito verbalmente una commessa perché, dopo aver acquistato uno smartphone, si è resa conto che nel dispositivo non era installato WhatsApp. L’episodio che ha visto protagonista una giovane donna è avvenuto in un negozio di elettrodomestici ad Arezzo. Sul posto è dovuta intervenire anche la Polizia con due Volanti.

"Mi avete venduto un telefonino senza WhatsApp, a me non serve a nulla" avrebbe urlato la ragazza, in evidente stato confusionale secondo quanto raccontato dal sito Arezzoweb.it. La commessa ha provato a spiegare che il negozio non c’entrava nulla e che si tratta di una app da scaricare e non certo di una caratteristica tecnica che deve avere lo smartphone ma la giovane donna ha continuato a urlare e offendere la commessa, tanto da rendere necessario l’arrivo della Polizia.