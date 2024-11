Un inizio di settimana agitato per l'Italia a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il meteorologo Lorenzo Tedici di IlMeteo.it ha confermato la discesa di un nucleo polare sulle Alpi e un'intensa attività ciclonica intorno alle Isole Maggiori.

Nelle prossime 12-24 ore, sono previste nevicate fino a 800-1000 metri sulle Alpi occidentali e temporali violenti tra Sicilia e Sardegna, con due cicloni che colpiscono il Paese contemporaneamente.

Il Piemonte meridionale si prepara ad accumuli nevosi fino a 20-30 cm sopra i 1000 metri, mentre le Alpi Occidentali fino alla Valle d'Aosta vedranno una spolverata di neve. Nel frattempo, la Sicilia affronterà nuovi fenomeni alluvionali, con rovesci e temporali forti anche su Bassa Calabria e Sardegna orientale.

Il Mediterraneo continua a registrare temperature superiori alla media, fornendo energia per le tempeste. Anche Valencia potrebbe essere colpita da forti precipitazioni. L'Italia si aspetta un miglioramento dal giovedì, con un calo delle temperature e maggiori schiarite. Tuttavia, dopo un periodo più tranquillo, una nuova perturbazione potrebbe portare piogge e nevicate al Centro-Nord tra domenica e lunedì.

Nel dettaglio - Martedì 12. Al Nord: neve sulle Alpi del Nord Ovest. Al Centro: nubi sparse, temporali in Sardegna. Al Sud: piogge e temporali in Sicilia e poi in Calabria. - Mercoledì 13. Al Nord: cielo poco nuvoloso. Al Centro: possibili piovaschi su Basso Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: rovesci sparsi. - Giovedì 14. Al Nord: locali nebbie, cielo sereno. Al Centro: venti freddi, peggiora su Adriatiche con neve a bassa quota. Al Sud: a tratti instabile. - Tendenza: bel tempo fino a sabato, peggiora un po' da domenica.