Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo di allerta gialla per rischio idrogeologico sulle aree Flumendosa Flumineddu e Gallura fino alla mezzanotte di oggi.

L'area di instabilità a ridosso di Sardegna e Sicilia continua a determinare lo sviluppo di temporali sui mari circostanti che andranno a interessare la terraferma, dando luogo a precipitazioni localmente anche intense.

Previsioni meteo per martedì 12 novembre 2024 (Fonte Arpas)

Cielo prevalentemente nuvoloso; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a moderati sul settore orientale, nella seconda parte della giornata. Temperature: in diminuzione in entrambi i valori. Venti: deboli di direzione variabile tendenti a disporsi dai quadranti orientali sul settore settentrionale in serata. Mari: mossi con moto ondoso in aumento dalla seconda parte della giornata.

Previsioni per mercoledì 13 novembre 2024

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati fino a localmente moderati sul settore orientale. Attenuazione dalle ore centrali. Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: prevalentemente deboli dai quadranti orientali. Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Giovedì e venerdì il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature tenderanno a diminuire nei valori minimi. I venti soffieranno prevalentemente deboli dai quadranti settentrionali giovedì, variabili venerdì. I mari saranno mossi.