Voleva rubarle la borsa e scappare col bottino, ma gli è andata male. Un tentativo di scippo è finito come peggio non poteva (per il ladro) a Livorno. La vittima designata era infatti, secondo quanto si apprende, una marescialla degli incursori del Col Moschin.

Il video tratto dal web e virale sui social ritrae il malintenzionato sovrastato dalla tempestiva e decisa reazione della donna, che lo colpisce più volte costringendolo a desistere e mollare la presa. Alcuni passanti assistono alla scena sorpresi, mentre la donna effettua una serie di abilissime mosse di autodifesa.

IL VIDEO TRATTO DAL WEB