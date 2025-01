Prosegue da ieri, incessantemente, il lavoro dei Vigili del Fuoco in Sicilia, Calabria, Sardegna e Campania: a causa del maltempo svolti 1.800 interventi in 24 ore.

Forte vento e pioggia hanno interessato in particolare l’area centro orientale della Sicilia, squadre impegnate prevalentemente in provincia di Catania, Messina, Enna, Agrigento e Ragusa: oltre 1.000 gli interventi per danni d’acqua, messa in sicurezza di alberi pericolanti e dissesti statici. Operazioni in corso.

Maltempo anche in Calabria, dove i Vigili del Fuoco hanno svolto 450 interventi tra Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia, e in Sardegna, prevalentemente nei territori di Cagliari e Sassari, in cui sono stati 250 gli interventi.

Dissesti statici, alberi pericolanti e disagi alla circolazione: squadre impegnate anche nel casertano e nel napoletano per fronteggiare i danni causati da pioggia e vento. Oltre 60 le operazioni svolte dai Vigili del Fuoco: nella clip il lavoro svolto a Napoli per la messa in sicurezza di un grosso albero che minacciava di cadere su un’abitazione vicina.

Continua intento da 8 giorni l’impegno del Corpo nazionale nel potentino, da inizio emergenza svolti oltre 1.000 interventi.