Ha avuto un malore improvviso dopo aver mangiato una pizza ed è morta a 41 anni, lasciando due bimbi.

La tragedia ad Alatri, in provincia di Frosinone, dove la vittima, Silvia Licocci, appena ha iniziato a stare male è stata accompagnata immediatamente in ospedale dal marito, ma quando è arrivata al Pronto soccorso dello "Spaziani" già non c'era più nulla da fare. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia.

La giovane mamma era tifosissima del Frosinone, tanto che la pagina social "I leoni del Matusa" le hanno dedicato un post, "Sei entrata come un uragano nelle nostre vite e te ne sei andata in punta di piedi. Sei stata una leonessa con il cuore giallazzurro, sempre presente e combattiva".

Tantissimi i messaggi di cordoglio di chi conosceva Silvia, "Oggi è una giornata molto triste e dolorosa per la nostra comunità, abbiamo perso un'amica, una giovane donna e una mamma", "Silvia, sei andata via troppo presto ma il tuo sorriso illuminerà il cielo per sempre", sono alcune toccati frasi della pagina social della parrocchia San Valentino.