Lutto nel mondo del volley per la tragica morte di Valentina Sergi, pallavolista 33enne originaria di Torre San Giovanni.

La giocatrice dell'Astra Volleydi Presicce-Acquarica è stata trovata senza vita ieri, giovedì 24 ottobre, nel suo appartamento.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere del Mezzogiorno e da altri media locali e nazionali, la 33enne sarebbe stata stroncata da un malore improvviso mentre faceva la doccia. Inutili i soccorsi e i tentativi per rianimarla.

La notizia ha sconvolto il mondo dello sport, che si stringe attorno ai genitori, al fratello e al fidanzato, "Era difficile non volerti bene. Bella, solare. Il tuo sorriso era contagioso e vogliamo ricordarti così, ci mancherai, ciao Vale", è il messaggio dell'Astra Volley, che milita in serie C.