Una bambina di 4 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Ancona dopo essere precipitata dal terzo piano di un condominio a Macerata riportando diverse ferite.

Immediato l'intervento dei soccorritori con l’elisoccorso mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica.

La bambina sarebbe precipitata per 10 metri dalla finestra dell'appartamento di via Dante Alighieri dove vive con i genitori che al momento dell'incidente erano presenti in casa. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno trovato il corpo della bambina sull'asfalto verso le 16.



Anche la madre della bambina sarebbe stata ricoverata in ospedale a causa di una ferita ai polsi, ma non è chiaro se la donna abbia tentato di togliersi la vita dopo l'incidente o se sia coinvolta in qualche modo in quanto accaduto alla figlia.