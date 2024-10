Le slot machine di prima generazione

Solo fino a qualche anno fa per giocare alle slot machine era d’obbligo recarsi in un bar. Anche le sala giochi erano spesso sprovviste di questi tipologie di macchinette prediligendo solo i cabinati con i videogames e magari flippers o biliardi.

La prime slot sono comparse a metà degli Anni 90 ed erano strumenti che oseremmo definire rudimentali. Tuttavia la possibilità di vincere dei soldi veri con un metodo innovativo, seppur spartano a livello grafico e per esperienza di gioco, bastava per attrarre un pubblico già sostanzioso.

La nascita delle sale slot VLT

Un ruolo chiave nella diffusione di questo passatempo l’ha avuto la nascita delle sale VLT, ovvero le video lottery. Di cosa parliamo nel dettaglio? Di vere e proprie sale tematiche adibite esclusivamente al gioco delle slot machine. In questi luoghi, spuntati quando la legge ha imposto a numerosi esercizi di separere i locali slot dal resto dell’attività, il prodotto ha avuto una crescita qualitativa esponenziale.

Possiamo dunque considerare le moderne video lottery come le nuove slot da bar. Una macchinetta di oggi è l’evoluzione allo stadio finale di quella di un tempo. Gli sviluppatori sono venuti incontro alle esigenze della clientela puntando sui colori, le musiche e il coinvolgimento nel gioco. L’esperienza di chi fruisce di questo servizio è totale ma si deve stare ben attenti a non farla diventare ipnotica.

Le slot machine online: l’ultima frontiera

Oggi il pubblico sta facendo un altro step cambiando il modo di giocare alle slot machine. Se la sala VLT era anche un luogo di ritrovo in cui comunicare con amici e conoscenti, oggi è il web il nuovo mondo dove dilettarsi con questo passatempo.

Un giocatore di slot machine può approcciarsi in modo molto più consapevole alla sua passione, conoscendo termini e condizioni, probabilità di vincita e regolamenti: tutti in modo chiaro e senza postille nascoste o illegibili.

Questa nuova frontiera sta risolvendo uno dei grossi problemi che attanaglia parte dell’utenza delle slot machine: la ludopatia. Grazie ad internet infatti è possibile giocare anche a delle demo gratuite che non necessitano di alcuna spesa. La maggior parte delle persone che erano in difficoltà si stanno “disintossicando” proprio grazie all’utilizzo delle macchinette online gratis.

Il mondo delle slot machine online è l’El Dorado anche per i provider che utilizzano molti meno soldi per produrre dei programmi telematici piuttosto che degli strumenti fisici. La parola d’ordine di oggi è proprio risparmio dunque: della materia prima inesistente che permette l’abbattimento dei costi di produzione; degli utenti che possono scegliere dei massimali da imporre ai sistemi, oppure di giocare gratis; del pianeta che non si ritrova più rifiuti da smaltire per i malfunzionamenti.

Anche il mondo delle slot machine pare quindi andare per il verso giusto: quello della sostenibilità e di un’evoluzione costruttiva che renda soddisfatte tutte le parti in causa.

