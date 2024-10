“Un evento gravissimo, doloroso e improvviso di fronte al quale tutte le strutture operative, territoriali ed ospedaliere, sono state allertate e si sono prodigate per salvare la vita alla giovane paziente e al suo bambino. Nonostante gli interventi in emergenza e urgenza la giovane è deceduta e il suo piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Meyer”. Recita così la nota dell'Azienda Usl Toscana centro che, assieme ai sanitari dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, esprime “sentito cordoglio e vicinanza” ai familiari di Laura Porta, la 37enne incinta di 8 mesi morta in ospedale dopo un malore improvviso.

Sempre l’Azienda sanitaria ha fatto sapere che per la giovane mamma “sarà disposto il riscontro diagnostico per risalire alle cause del decesso”. Tanti i messaggi di cordoglio. “Non ci sono parole in questi momenti. Ciao piccola”, queste le parole scritte nel gruppo ‘Infermieri Pistoia’.

“Laura era stata una mia studentessa: era una collega con una grande motivazione e con un entusiasmo contagioso. Anche dopo la laurea continuava ad aver voglia di studiare, approfondire, crescere professionalmente. La sua morte improvvisa, in un momento di grande felicità come quello che stava vivendo per la maternità, ci lascia senza parole” ha scritto, invece, David Nucci, presidente dell’Ordine degli infermieri interprovinciale di Firenze e Pistoia.

Cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale di Bolotana, paese di origine di Laura. “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità di Bolotana si stringono al dolore dei familiari per la tragica scomparsa di Laura”.