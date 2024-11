Dopo aver aggredito la madre e la sorella, un 28enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri.

Il giovane, trovato dai militari in evidente stato di alterazione psicofisica da alcol, una volta rincasato verso le 21, ha picchiato l'anziana madre, già a terra in quanto era caduta a causa di un malore della patologia di cui soffre, con calci e pugni, perché la cena non era ancora pronta. Poi ha aggredito la sorella, tirandole i capelli e colpendola con un bastone.

La terribile vicenda, riportata da Il Centro, è avvenuta la notte scorsa, quando i Carabinieri del Radiomobile di Pescara, sono stati allertati dalla sorella del 28enne, scesa in strada disperata e agitata. Il giovane ha continuato a picchiare la madre anche davanti ai militari, tirandole uno schiaffo in pieno volto e rompendole gli occhiali da vista.

Il 28enne è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, portato in carcere.