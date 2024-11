Durante la notte, un giovane di 24 anni, residente a Santa Barbara, è stato arrestato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Iglesias con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento è stato scatenato da una segnalazione alla Centrale Operativa riguardante una persona in evidente stato di agitazione nel centro cittadino. Sul posto, i militari hanno trovato il giovane in uno stato alterato, con comportamenti aggressivi e parole offensive e sputi rivolti contro di loro. La situazione è precipitata quando l'uomo ha minacciato di morte il padre convivente e ha cercato di attaccarlo fisicamente.

Grazie all'intervento rapido dei Carabinieri, l'aggressione è stata fermata e nessuno è rimasto ferito. Il giovane è stato portato in caserma per le procedure standard e trasferito alla Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le indagini dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Iglesias sono in corso per chiarire completamente l'accaduto. Questo episodio mette in luce il ruolo fondamentale dei Carabinieri nel mantenere la sicurezza delle famiglie e nel contrastare la violenza, intervenendo prontamente per ripristinare l'ordine e la legalità.