I consigli dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per un 2025 all'insegna della salute e del benessere includono vincere la dipendenza da smartphone, eliminare il consumo di alcol, smettere di fumare e consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. L'obiettivo di questi suggerimenti è di favorire un miglioramento della salute fisica e mentale, mantenendo un occhio attento all'ambiente ed evitando le trappole delle fake news nel mondo digitale.

Per contrastare la dipendenza da smartphone, diffusa soprattutto tra gli adolescenti, gli esperti raccomandano di istituire una "zona smartphone free" in casa per favorire momenti di qualità e disconnettersi gradualmente. Inoltre, viene sottolineata l'importanza di eliminare il consumo di alcol, una sostanza dannosa che può causare numerose malattie, e di smettere di fumare, offrendo supporto attraverso il Telefono Verde Iss contro il Fumo.

Assumere regolarmente cinque porzioni di frutta e verdura al giorno è un altro consiglio chiave per mantenere una buona salute. Per proteggere il cuore, è fondamentale mantenere la pressione arteriosa sotto controllo con un'alimentazione equilibrata e l'esercizio fisico regolare. Ridurre, riutilizzare e riciclare sono invece le azioni consigliate per limitare l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, insieme all'acquisto e alla conservazione responsabile dei cibi.

Infine, l'Iss sottolinea l'importanza di chiedere aiuto in caso di disagio psicologico, di mantenere una corretta igiene delle mani per prevenire le malattie infettive e di affidarsi a fonti affidabili per le informazioni sulla salute, evitando la diffusione delle fake news.