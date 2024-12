Panico durante la giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, al Palazzo di Giustizia di Milano dove un indagato per stalking, per cui la Procura aveva chiesto l'archiviazione, ha minacciato per un quarto d'ora l'ex moglie, che si era opposta all'archiviazione, con le frasi "ti taglio la testa", "vi brucio tutti".

L'uomo stava aggredendo non solo la donna, ma anche la sua avvocata e la giudice dell'udienza, seminando il panico in aula, finché un vigilantes non l'ha portato fuori dall'ufficio del magistrato.

Come riporta Tg Com 24, dopo la vicenda, è assai probabile che le indagini a carico dell'indagato vengano riavviate per arrivare a una nuova misura cautelare nei suoi confronti.