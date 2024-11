Un 37enne residente in Lombardia è stato ammonito dal questore di Massa per stalking nei confronti della ex fidanzata 25enne.

Dallo scorso settembre, quando la relazione tra i due era finita, l'uomo non si rassegnava e circa un mese fa aveva deciso di trasferirsi a casa di sua sorella a Massa, per avvicinarsi alla ex. Avrebbe quindi cominciato a tempestarla di telefonate, fino a 282 in un solo giorno, presentarsi sotto casa della giovane, ben 15 volte in 24 ore, come riporta il quotidiano "La Nazione", offendendola e minacciando di uccidersi se non fosse tornata con lei. La relazione tra i due sarebbe terminata proprio a causa degli atteggiamenti possessivi di lui.

La 25enne, turbata per questi comportamenti, ha deciso così di rivolgersi ai Carabinieri e al termine delle indagini sul caso è arrivato l'ammonimento per stalking per il 37enne.