Il suo corpo senza vita è stato trovato vicino a Monte Sant'Angelo, nel Foggiano, nei pressi di una masseria nella notte tra sabato e domenica scorsi, attorno alle 2. Matteo Vergura aveva 34 anni e un'intera vita davanti, lascia una moglie un bambino.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva trascorso la serata con gli amici vicino a dove è stato rinvenuto il cadavere e l'ipotesi più accreditata della sua morte è un incidente di caccia dopo un incontro ravvicinato con un cinghiale.

Secondo le prime ipotesi, riportate da Today, dopo aver trascorso la serata con i suoi amici, Matteo avrebbe deciso di allontanarsi per andare a caccia e, dopo un presunto incontro con un cinghiale, sarebbe morto a causa di un colpo di fucile partito per errore o forse per paura. In questo modo il 34enne si sarebbe ferito il ginocchio e sarebbe morto dissanguato, ma sarà l'autopsia a fornire ulteriori dettagli e a risolvere i dubbi sulla drammatica vicenda.