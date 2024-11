Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha replicato a Elon Musk in merito alle recenti dichiarazioni dell'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense sui giudici italiani.

“L’Italia - si legge in una nota del Quirinale - è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che “sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni".

Mattarella si riferisce all'incarico affidato a Musck nelle scorse ore da Trump come capo del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa.

Nello specifico Musk ha criticato i giudici del Tribunale di Roma per aver sospeso la convalida del trattenimento in Albania per sette migranti e aver rinviato la decisione alla Corte di giustizia europea. "Questi giudici devono andarsene" (These judges need to go)", ha dichiarato Musk in risposta a un post di un utente che riportava la notizia.

La sua affermazione ha generato reazioni sia nel mondo politico che in quello musicale. Matteo Salvini della Lega ha appoggiato Musk, sottolineando le conseguenze personali delle sue azioni contro gli sbarchi. Dall'altra parte, il cantante Pierò Pelù ha preso posizione contro Musk, annunciando la chiusura del suo profilo su una piattaforma dell'imprenditore e sottolineando l'importanza di esprimere dissenso civile verso coloro che limitano le libertà personali attraverso propaganda politica.