Le ultime volontà di Sara Cantagalli, bimba di 5 anni di Faenza, affetta da neuroblastoma e che è stata costretta a interrompere la chemio perché il male resisteva alla terapia, saranno esaudite.

A comunicare la lieta notizia la pagina Facebook “Il Babbo Natale dei Bambini”, che aveva aperto una raccolta fondi per far sì che la lista dei suoi desideri, in modo da rallegrarle le ultime giornate, fosse completata.

“Essere una principessa in un castello per un giorno; sciare; coltivare fiori in un vivaio; andare a Disneyland; avere una festa con gonfiabili e tanti bambini con cui giocare; visitare lo zoo di Roma; visitare l'acquario di Genova; fare una vacanza al mare; andare a Gardaland; fare la modella per un giorno e indossare tanti vestiti” è l’elenco delle volontà di Sara, che ora potrà godere di momenti felici, mentre assume dei farmaci per sentire meno la stanchezza e giocare serena, proprio come qualunque bambino della sua età.

Anche l’influencer e cantante Elettra Lamborghini si era resa disponibile per rendere felice Sara, “A cavallo ti porto io”, ha scritto sui suoi profili social.