“Se avete anche solo il minimo dubbio che la vostra relazione non sia quella che voi desiderate, comunicatelo, perché solo così potrete salvarvi la vita”. A parlare Gino Cecchettin, papà di Giulia, trovata morta ieri, 18 novembre, e per il cui omicidio è accusato l’ex fidanzato, Filippo Turetta, arrestato questa mattina. Il padre e sua figlia Elena, sorella della vittima 22enne, come informa TgCom 24 sono tornati a parlare davanti ai cronisti e Gino ha voluto fare un’importante raccomandazione alle donne, perché queste tragedie non capitino più.

“Io come padre mi faccio delle domande, ma ora è tardi – ha detto Gino Cecchettin – Facciamo qualcosa per chi è ancora qui. Vogliamo guardare al futuro, perché Giulia non tornerà, ma il sacrificio di mia figlia non sia vano”.

Anche Elena ha scritto dei post su Instagram contro la violenza di genere citando altre vittime di femminicidi e rilanciando l’appello per cercare Carol Bugin, scomparsa da Mestre giovedì 16 novembre.