Si svolgeranno oggi alle ore 11 a Padova, presso al Basilica di Santa Giustina, i funerali di Giulia Cecchettin.

L’ultimo saluto alla 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, attualmente in carcere a Verona, dove ha confessato l’omicidio, si leverà in una chiesa molto capiente, scelta da papà Gino, per ospitare più persone possibili. Presente anche un maxischermo per permettere a chi non entra nella basilica di vedere le immagini. Alle esequie parteciperà anche la premier Giorgia Meloni.

Dopo il funerale, avrà luogo un momento di preghiera alle ore 14 nella Chiesa Parrocchiale di Saonara, paese d’origine di Giulia, per un saluto da parte della comunità. "Non fiori, ma offerte per opere di bene", è scritto sull'epigrafe.

Intanto, il reo confesso Turetta ha dichiarato, durante un interrogatorio con il pm, durato 9 ore, di essere consapevole di aver commesso un "delitto orribile, che è pentito e pronto a pagare".