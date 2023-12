Cecchettin: interrogatorio Turetta finito dopo 9 ore

L’avvocato ha ancora una volta fatto cenno, ai giornalisti, di non voler parlare

Di: Adnkronos

Verona, 1 dic. - (Adnkronos) - È finito dopo 9 ore l’interrogatorio, davanti al pm di Venezia Andrea Petroni, di Filippo Turetta accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Sia il pubblico ministero che i difensori hanno lasciato il carcere di Verona in auto scortati da un cordone di polizia penitenziaria. L’avvocato Giovanni Caruso ha ancora una volta fatto cenno, ai giornalisti, di non voler parlare. Dato il numero di ore lo studente potrebbe aver in gran parte chiarito quanto accaduto la sera dell’11 novembre.