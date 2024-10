Una donna di 78 anni e il figlio 40enne sono morti nella loro panetteria a Torre Mondovì (Cuneo) per un'intossicazione da monossido di carbonio

A dare l'allarme, intorno alle 8.45 di oggi, è stato un nipote che lavorava nel negozio. A nulla è valso l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Per i due panettieri non c'è stato nulla da fare.

Il nipote, all'arrivo nell'attività, ha notato la saracinesca ancora abbassata. Così, da una finestra sul retro, ha visto i corpi di madre e figlio distesi a terra esanimi.

Le vittime sono Bruno Manuello e la madre Ernesta Boglio. Ad ucciderli una fuga di gas dal forno nel quale stavano cuocendo il pane. Le indagini per approfondire l'accaduto sono in corso.

"Una tremenda tragedia per tutto il paese - commenta il sindaco di Torre Mondovì, Gianrenzo Taravello - Manuello è la panetteria storica del paese, portata avanti da due generazioni. Siamo profondamente addolorati per la morte dei due titolari. Ci stringiamo ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze in queste momento terribile. Il monossido purtroppo è un qualcosa che, in pochissimo tempo, non dà scampo".