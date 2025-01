Un feto senza vita è stato rinvenuto sul balcone di un'abitazione a Sesto San Giovanni (Milano), dove si ipotizza sia stato partorito da una ragazza di 16 anni. La notizia è stata riportata da TgCom 24.

Gli operatori del 118 hanno trovato il corpicino avvolto in un asciugamano dopo essere stati chiamati dai vicini che avevano udito le grida di aiuto della giovane, nata in Italia da genitori stranieri. La ragazza si trovava in casa con la madre al momento del tragico evento.

La procura di Monza è stata informata dell'accaduto e ha ordinato l'autopsia per determinare se si tratti di un aborto e se il feto fosse già morto prima del parto. Le indagini sono condotte dai carabinieri.