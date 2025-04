“Si è svolto al Viminale il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso della riunione è stato previsto un rafforzamento di tutte le misure di sicurezza su autostrade e nelle grandi arterie, su treni e in porti e aeroporti, e luoghi di culto per assicurare un esodo sereno per le prossime festività pasquali e ponti”. Lo ha comunicato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con un post su X.