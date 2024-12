"Fate schifo", "Siete contro Dio e la natura" sono solo alcuni degli insulti con cui una coppia omosessuale è stata aggredita nella notte a Milano da un gruppo di giovani.

Come riportato da Tgcom 24, la coppia camminava mano nella mano in zona Barona quando è stata presa di mira da un gruppo di giovani e un infermiere 45enne, dopo aver reagito a parole agli insulti, ha ricevuto un pugno in pieno volto da uno degli aggressori ed è stato trasportato all'ospedale dove è stato sottoposto a una radiografia e poi dimesso.

La vicenda è avvenuta intorno alla mezzanotte e sono ancora ignoti i presunti aggressori. "A noi spetta denunciare un clima sempre più violento e discriminatorio nei confronti di persone della comunità LGBT", ha affermato il consigliere regionale della Lombardia eletto con Patto Civico, Luca Paladini, amico della coppia e che ha denunciato pubblicamente l'episodio.