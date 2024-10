Aggressione omofoba alla stazione Valle Aurelia di Roma, dove due ragazzi sono stati aggrediti da un uomo, che li ha presi a calci e pugni perché si stavano scambiando baci ed effusioni in attesa del treno.

L'episodio si è verificato lo scorso 26 febbraio, quando la coppia ha sporto denuncia, ma la vicenda è emersa soltanto oggi, con un video pubblicato su Facebook dalla pagina di Gaynet Roma che ritrae i momenti dell'aggressione.

"Una persona ha visto Jean Pierre baciarsi con il compagno mentre aspettava il treno, ha attraversato ben due binari da una banchina all’altra e si è presentato davanti ai due dicendo ‘non vi vergognate?'. Sono seguiti calci, pugni e percosse, quasi per miracolo senza gravi conseguenze fisiche, nonostante la violenza con cui il soggetto si è scagliato, come si vede nel video girato da un amico della coppia che si trovava con loro. Anche il compagno di Jean Pierre è stato colpito marginalmente e ha sporto denuncia. Sfortunatamente l’iter con le forze dell’ordine non è stato facile" si legge sulla pagina di Gaynet.

"La polizia ha faticato a comprendere il movente omofobo – prosegue la denuncia – ed è servita una integrazione della denuncia per mettere nero su bianco la richiesta di recuperare i video delle telecamere di sicurezza, che proverebbero la dinamica dei fatti. Attualmente non sappiamo ancora se le immagini saranno recuperate, poiché vengono distrutte ogni 7 giorni e questi passaggi hanno determinato una notevole perdita di tempo. Attendiamo adesso il pronunciamento del pubblico ministero su quanto accaduto, auspicando che si faccia tutto il possibile per l’identificazione dell’aggressore e per classificare questo reato nel miglior modo possibile secondo gli attuali strumenti giuridici".