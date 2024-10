Egregio Ministro della Giustizia,

avendo appreso tramite Facebook la comunicazione circa il rinvio delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense; sempre tramite Facebook mi sento di rispondere, ma non privatamente, bensì pubblicamente affinché tutti sappiano la gravità dei fatti.

Premettendo che l’aleatorietà degli scritti ha raggiunto livelli tali da consigliare ai colleghi lo studio della Bibbia piuttosto che del codice, vorrei sapere la ragione per cui i giuristi risultano essere sempre i più penalizzati.

In particolare, chiedo il motivo per cui non sia possibile un esame orale abilitante on-line capace di saggiare la preparazione reale dei candidati, anziché rinviare una prova che già in condizioni normali richiede un anno di tempo.

La scelta del rinvio penalizza una categoria intera di giovani che dopo la laurea, 18 mesi di pratica nella maggior parte dei casi non retribuita, non riescono ad accedere al mondo del lavoro.

Non vi rendete conto che ritardare l’abilitazione determina nuova disoccupazione.

Ma la cosa peggiore è che la disparità di trattamento con gli altri professionisti è talmente evidente che pare quasi simpatica.

Spero che possiate rideterminarvi in altro senso.

Cordialmente

Una delle tante che ci crede ancora